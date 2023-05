Väljas on tööd aastaist 2019-2023. Lummavaid pargivaateid ning nende maalimisprotsessi ennast orgaaniliselt väljapanekusse kaasavad ready-made teosed on valminud just käesoleva näituse jaoks ja jõuavad vaatajate ette esmakordselt. Harry Liivranna kureeritud näitus kestab 17. juunini.