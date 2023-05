Urmo Saareoja: riigikogu suvepuhkus ei saa olla põhjus kaasamise vältimiseks

Üheks kiirustamise põhjuseks on välja toodud asjaolu, et seadused tuleb vastu võtta veel enne jaanipäeva, sest siis läheb parlament suvepuhkusele. Suur ja soe suvi on külmal kevadel küll meie kõigi unistustes, kuid see ei saa olla põhjus, miks riigi rahaasjadesse pealiskaudselt suhtuda.