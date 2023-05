ARVUSTUS | Minotauruse vabastamine. Kui ära oled naernud, siis näed elu tragöödiat klaarima pilguga

„Suur veeuputus“ koosneb kahes vaatuses kümmekonnast etüüdist, mis lahkavad inimesele kõige lähemat teemat: kodu. See on kõige lähem ja kõige suurem teema üldse, sest rohkem või vähem on koduga seotud kõik asjad, mis me elus teeme. Kodu, kodu paik, ruum inimese ümber loob tema identiteedi ja paratamatult kujundab seda, kuidas inimene maailmaga suhtleb.