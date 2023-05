Timo Suslov: obstruktsiooni korraldajad vaadaku peeglisse! Ise nad kogu eelarve kunagi põhja lasid

Ilmselt ei taha ükski poliitik tõsta makse või vähendada toetusi. Ikka sooviks inimesi nende endi raha eest õnnelikuks teha. Ometi on selge, et nii edasi enam ei saa. Riigieelarve on olnud aastaid kroonilises puudujäägis ja kui me selle parandamiseks mitte midagi ette ei võta, oleme tulevikus veelgi keerulisemate valikute ees.