Eiki Nestor: ei pea imestama, miks EKRE meie põhiseadust millekski ei pea - nii on neil juhendis kirjas

Tõe huvides alustuseks niipalju, et ei ole see mitte esimene kord, kus arupärimiste ja eelnõude esitamise eesmärgiks on tööaja venitamine riigikogus. Uus on aga see, miks seda tehakse. Eelnõude ja arupärimiste esitamise õigus on aga püha - põhiseadusega riigikogu liikmele antud õigus. Ja ärgem unustagem, et see õigus on sama püha ka vabariigi valitsuse jaoks.