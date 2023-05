Uskumatu, et Tallinna linn astub pärast aastakümnete pikkust kogemust ikka teada-tuntud reha otsa. Ei ole ju väga geniaalne ja ootamatu mõte, et kõiki teeremonte pole mõtet ühekorraga teha. Võis kangemat mürki võtta, et tulemuseks on liiklusummikud.