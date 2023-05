Loomulikult ma uurisin 2019. aasta märtsis Elmar Vaherilt politseiteenistusse naasmise võimalusi. Ma pole seda kunagi eitanudki. Aga mitte kunagi ei ole ma küsinud, taotlenud ega soovinud Elmar Vaherilt ega kelleltki teiselt politseikolleegilt mingisugust ebaseaduslikku või minu suhtes erandlikku käitumist. Näiteks mulle töökoha loomist, mis on üks minuni jõudnud kuuldustest. See, et üks pikaaegse politseiteenistuse motiive on pension, on täiesti normaalne ja ma ei näe selles mitte midagi kuritegelikku. Aga mitte kunagi ei ole olnud sellist asja, et tehke nüüd mulle selline asi, mida mitte kellelegi teisele ei tehta.