KULTUURIBIIT | Näitleja Liisa Saaremäeli playlist

Laval on kaks etendajat. Florian Wahl on eesti muusik ja postgeograafiline trikster, kelle looming ulatub hüperpopist saksa šlaagrini. Liisa Saaremäel on … fänn.

Liisa ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit):

Florian Wahl - Kunagi ei piisa

Mingis mõttes vist kunagi ei piisagi, more is more. Soovitan kogu albumit „Katarsis garanteeritud“, mis ühendab minu jaoks joviaalsuse, täpsuse, tumeduse ja heleduse.

Eliza Douglas · Billy Bultheel · Anne Imhof - Queen Song

See lugu on suur, aga läbi mingi lihtsuse ja aususe. Ei oskagi midagi rohkem lisada.

(allolevalt YouTube'i lingilt saab kuulata kogu muuskavalikut)

Chicks on Speed - Kaltes Klares Wasser

Sõidan autoga tööle. Ajastan täpselt, et jõuaks selle looga kohale. Hakkame asjaga peale.

DJ Weirdo, Dr. Phil Omanski - Young Birds

Paar aastat tagasi ma üldse esmakordselt avastasin enda jaoks gabberi. Ja see lugu on käinud playlistist playlisti. Olen proovinud ka jõusaalis ja pidudel, kuid enamasti meeldib mulle see lihtsalt kodus diivanil silmad kinni lebades.

Cocteau Twins - Cherry-coloured funk

Cocteau Twinsi puhul mind paelub see, et sõnadest on raske aru saada ja see paneb kujutluse tööle iga kord, kui kuulan.

SOPHIE - Immaterial

Põhimõtteliselt tahaks siia panna kogu albumi „Oil of Every Pearl’s Un-Insides“. Kuigi SOPHIE’t enam pole, olen jätkuvalt suur fänn.

Nicolas Jaar - Governor

Dünaamiline

Jenny Hval - Sabbath

Meenutus paariaastatagusest obsessioonist, mis vahel jälle oma kohta playlistis nõuab.

Chimes and bells - The mole (Trentemöller remix)

Vahepeal jäävad mingid fraasid lugudest kummitama. „Can I wear you like I wear my mole?“ on üks selline. Mis ei tule isegi meloodiliselt uuesti pähe, vaid mingi pildina, kuidagi kehalisena.

Kitty Florentine - True Story

Väga tahaks lõpuks jõuda Kitty Florentine’i live’ile ka. Järgmisel kontserdil olen kohal.