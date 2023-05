„Kangilaski polnud mingi topeltagent!“ Keda teenis tuntud kunstiteadlane tegelikult?

Kolmapäevane ETV saade „Pealtnägija“ lõhkas pommuudise: tunnustatud eesti kunstiteadlane ja endine Eesti kunstiakadeemia rektor Jaak Kangilaski tunnistab postuumselt ilmuvas mälestusteraamatus, et esmalt värbas ta Nõukogude sõjaväeluure GRU ja hiljem Rootsi luure. Kangilaski on avalikkusele eelkõige tuntud kui kunstiajaloo uurija ja populariseerija ning oma eriala korüfee, kuid jutud sellest, et tema eluloos on seiku, mida ta väga afišeerinud pole, hakkasid liikuma juba kaua enne tema surma 30. augustil 2022.