VIIS KAARTI | Elektrijaamadest raudteesõlmede ja Krimmini. Mida võiks Ukraina vastupealetungilt loota?

Ukraina üritab jahutada välismaiste toetajate ootuste jahutamisega oodatava pealetungi suhtes. Kaitseminister Oleksi Reznikov hoiatas nädala eest, et hiiglaslike saavutuste ootajaid võib tabada emotsionaalne pettumus. Ka president Volodõmõr Zelenskõi ütles kolmapäeval, et pealetungiga tuleb veel oodata, et Ukraina pool liiga suuri kaotusi ei kannaks. See jutt võib muidugi olla ka suitsukate, kuna ilmatingimused järjest paranevad, mudahooaeg on lõppemas ja lääne allikate hinnangul on Ukraina ründebrigaadidel (hinnanguliselt 40 000 võitlejat) rünnakuks kõik vajalik olemas. Vene poolel usub Wagneri juht Jevgeni Prigožin, et vähemasti Bahmuti lähistel on Ukraina rünnak juba alanud, teateid piiratud ründetegevusest tuleb ka lõunarindelt. Kuni suurtest operatsioonidest veel infot pole, näitame viiel kaardil, milliseid eesmärke võiks ukrainlased üritada saavutada. Andmed sõjaeelsest elanikkonnast on kohanimede all ära toodud linnade geograafilise suuruse mõistmiseks, tegelik elanike arv on rindelinnades praegu oluliselt väiksem.