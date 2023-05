„Laps jõi ja tal hakkas halb!“ Energiajoogist rohkem kofeiini sisaldavat jooki müüakse vee sildi all

„Beliefi joogid on praegu põhikooliõpilaste seas väga populaarsed. Osa lapsi saavad aru, et tegu on sisuliselt kohviga, kuid osa kindlasti ei teadvusta seda. Näen, et vanemad ei süvene sellesse, mida lapsed tarbivad. Näen hommikuti kooli tulevaid üliväsinud lapsi, kes pole magada saanud. Kuigi ma ei saa 100% öelda, et see on Beliefi või mõne energiajoogi tarbimisest, siis nähes, kuidas seda koolis juuakse, ei oleks ma üldse üllatunud, kui õhtul joob laps arvuti taga pudeli Beliefi „maitsevett“ ja siis muidugi ei saa öösel magada,“ rääkis Harku vallas põhikooliõpetajana töötav Ave (täisnimi toimetusele teada – T. J.).