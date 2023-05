FOTOD | Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljonis avati Kevadnäitus

„Praegune väljapanek on tavapärasest kontsentreeritum, siiski ka segasem ja kirjum, selles ei joonistu välja korduvaid mustreid. Nagu alati, segunevad siingi erineva tausta ja oskustega tegijad, nagu alati peegeldab žürii valik – mis polnud sugugi üksmeelne – ka ühist lootust avastada uusi suhtumisi ja häid tegijaid,“ ütles Tamara Luuk.

Eestikeelne erituur kuraator Tamara Luugiga toimub pühapäeval, 14. mail kell 14. Iganädalased avalikud ringkäigud näitusel leiavad aset: eestikeelsed neljapäeviti kell 18 ja laupäeviti kell 13, venekeelsed kolmapäeviti kell 18 ja laupäeviti kell 15.



Kunstihoone näitusepaviljon Lasnamäel asub Lindakivi keskuse kõrval aadressil Jaan Koorti 24 ja on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 12–19. Sissepääs on tasuta.



SA Tallinna Kunstihoone on 1934. aastal loodud kaasaegse kunsti asutus, mille näituseprogrammi saab praegu kogeda kahel näitusepinnal: Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljonis ja Tallinna Linnagaleriis. Kunstihoone näitusi installeerib stuudio Valge Kuup.