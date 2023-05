Merle Jääger: Eesti pole ainult Tallinn ja Harjumaa. Palun, ärge käituge lõunaeestlastega nagu lastega

Koidula piiripunkt on liiga kulukas, paneme teise kinni. Ei liigu sealtkaudu piisavalt masinaid-inimesi... Mindagu Luhamaa kaudu, kui vaja. Tõesti, kui see on nali, siis megaõel. Järjest tekib tunne, et harjumaalastel ja tallinnlastel on mingi eriline vimm lõuna-eestlaste vastu: räägivad seal mingit imelikku keelt, on nad ikka eestlased või mitte? Need küsimused on peamiselt tõstatunud pealinna lähedal.