Lauri Laats: obstruktsioon on ääretult ebamõistlik tegevus, kuid peretoetuste nimel tuleb meil seda teha

Kui kõik ausalt ära rääkida – nagu Agu Sihvka oma seletuskirju alustas –, siis minu arvates on obstruktsioon riigikogus ääretult ebamõistlik tegevus. Kuid kui koalitsioon on valmis eelnõusid päriselt arutama, huvigruppe kaasama ning konstruktiivset kriitikat kuulda võtma, võin omalt poolt kinnitada, et mina obstruktsiooniga kaasa ei lähe.