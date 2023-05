Erkki Keldo: koalitsioon on oma kompromissid teinud. Opositsioonil on aeg riik pantvangist vabastada

Kui opositsioon alustas parlamendi tasalülitamisega, siis nende suurim etteheide ja põhjendus, miks nad seda teevad oli, et valitsuse esitatud viisil ei ole eelnõude üle võimalik debatti pidada. Kuigi see ei vasta tõele, astus valitsus siin neile suure sammu vastu ja lahutas maksupaketi neljaks eelnõuks. Samamoodi oleme kinnitanud, et meie oleme valmis menetlema kõiki eelnõusid seadusest ja heast tavast tulenevalt.