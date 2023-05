POLIITKOLUMNIST | Margit Sutrop: opositsioon tahab absoluutset võimu

Paistab, et EKRE on seadnud eesmärgiks põhiseaduslike institutsioonide lammutamise.

Tähelepanu, tähelepanu! Eesti Vabariigi parlamenti ja valitsust rünnatakse! Kui rünnak oleks füüsiline, tuleks rahvas kindlasti Toompeale appi. Kui tegu oleks küberrünnakuga ja riigikogu ning valitsuse arvutivõrke pommitataks ülekoormamise eesmärgil nii, et need enam ei saa toimida, reageeritaks sellele viivitamatult. Ent see, et terve nädal aega opositsioonierakonnad EKRE, Isamaa ja Keskerakond ründavad parlamenti ja valitsust, koormates nad üle lõputute järelpärimiste ja seaduseelnõudega, paistab paljudele pigem naljakas.