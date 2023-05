Anastassia Kovalenko-Kõlvart: demokraatia mõte ongi selles, et kõigi arvamus võetakse arvesse - ka opositsiooni oma

Täna võtab peaminister Kaja Kallas igal pool sõna ning kurdab, et parlamendi töö on halvatud, esile on kutsutud põhiseaduslik kriis ning väidab lisaks, et meedia on opositsiooni poole kaldu. Kahjuks ei saa neid sõnu tõsiselt võtta, kuna Reformierakond on obstruktsiooni taktikaid kasutanud endale sobival viisil nii, et silm ei pilgu.