Henn Põlluaas EKRE-st: kasutame tõepoolest tuumanuppu

Peaminister Kaja Kallas esitas oma kodulehel versiooni riigikogus toimuvast. Kuna ta on asjast ilmselgelt kas valesti aru saanud või levitab teadlikult valet, olen sunnitud asja selgitama.



Kallas kirjutab: „Minu arvates on see, mis riigikogus praegu toimub, opositsiooni näitemäng.“ Pole uudis, et Reformierakonna jaoks ongi poliitika üks suur näitemäng. Seda nägime valimistel, kus valetati Eesti rahvale, et saada võimule ja hakata siis ellu viima poliitikat, millest valimistel ei räägitud.



See, mis toimub praegu riigikogus, on kaugel näitemängust. Opositsioonil on käsil väga põhimõtteline võitlus selle eest, et riigi perekonnapoliitikale ja majanduse arengule ei pandaks sisse tagurpidikäik. Kasutame tõepoolest tuumanuppu, et hoida ära meie sündimuse jätkuv langus ning majanduskeskkonna ja meie inimeste heaolu sihiteadlik halvendamine erinevate maksude radikaalse tõstmise tagajärjel.



Kaja Kallas kurdab, et obstruktsioon paneb kõik riigi jaoks olulised otsused pausile. Ei vasta tõele! Kus te pausi näete? Opositsioon teeb tööd, et võimuliidu kahjulikke, et mitte öelda kahjurlikke, eelnõusid mitte läbi lasta. Teeme tööd, et sundida võimuliitu järeleandmistele.