Konkurentsiametile kasvatatakse kihvu, kuid tarbija röövimise lõppu tuleb siiski veel oodata

Jaekaupmees, A1000 odavpoodide keti juht Tarmo Lauring ütles samuti Ärilehele , et suurtes ketipoodides toimub kosmiliste juurdehindlustega tarbijate röövimine päise päeva ajal.

Samal ajal on energia hinnad langenud praeguseks juba Vene-Ukraina sõja eelsele või isegi sellest veel varasemale tasemele. Maailmaturul langevad oluliste põllumajandustoodete nagu vilja ja piima hinnad, kuid Eesti tarbijani see ei jõua. Vastupidi, statistikaamet raporteerib, et jätkuvalt veab hinnatõuse toiduainete väga suur kallinemine poodides.