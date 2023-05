Mart Võrklaev: kogu tants riigikogus oli Isamaa lemmikprojekti pärast!

Terve nädala kestnud põhiseadusevastane riigikogu seisma panemise tsükkel lõppes skeemi - väidetava - arhitekti Urmas Reinsalu tähelepanuväärse avaldusega. Sellest saime teada päris mitu asja. Esiteks, kogu see tants on käinud ainult perehüvitiste pärast. Maskid on langenud - suurte perede ülekuldamine on Isamaale elu ja surma küsimus, sest nende parteikassa sõltub sellest. Et oma parteid päästa, on nad Eesti riigi seisma pannud ja tunnistavad seda viimaks ka ausalt.