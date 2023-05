Laura Herm: füüsikaõpetajate põuast ja motivatsioonipuudusest on võimalik veel pääseda!

Keskmine (füüsika)õpetaja on õppe- ja administratiivse tööga nii üle koormatud, et tõsist südamest südamesse minevat vestlust õpilase tuleviku suunal inspireerivalt pidada ei jaksa.

Tunnistan ausalt: minu elu tänases Eestis on väga lihtne, võttes arvesse kõike, mis ümberringi majanduses, sotsiaalsfääris ja poliitikas toimub. Mis mõttes lihtne? Asi aga on selles, et olen füüsikaõpetaja ja kui meie hariduselus jätkuvad samad trendid kui viimas(t)el aastakümne(te)l, siis ei näe ma tööpuudust arvatavasti kuni 100-aastaseks saamiseni.