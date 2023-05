Kelly Grossthal: Eesti kohandab Venemaa õigust siia põgenenud tagakiusatud inimestele

Kaks abielus olevat naist, kellel on ühine laps, kuid ametlikult on lapsevanemaks vaid üks neist, põgenesid Venemaalt tagakiusamise tõttu Eestisse. Siin lootsid nad, et mõlemad osapooled saavad ametlikult lapse vanemaks. Eesti kohus seda aga ei lubanud, kohaldadades nende suhtes Vene Föderatsioonis kehtivaid õigusnorme.