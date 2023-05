Mul on kahju, et sa näed kogu maailma läbi Reformierakonna kõverpeegli, kus ainus eesmärk on reiting ja võimul püsimine. Sinu lähenemine tuletab kahjuks meelde 19. sajandist läbi ajastute kurikuulsaks saanud tsitaati, mille autoriks ajaloolane lord Acton: „Võim kaldub korrumpeerima ja piiramatu võim korrumpeerib täielikult.“