JUHTKIRI | Eesti demokraatia elab, aga vajab riigikogus restarti

Eile kinnitas riigikogu üsna sõbralikult – ainult EKRE liikmed ei osalenud järjekindlalt neis hääletustes – Eesti Panga ja mitme muu riigiinstitutsiooni nõukogu. Nõukogudesse valiti ka EKRE ja teiste opositsioonierakondade esindajad. See on kinnituseks, et hoolimata riigikogus toimuvast jandist ei ole Eesti muutunud Venemaa, Venezuela ja Valgevene sarnaseks (see on Martin Helme võrdlus), vaid opositsiooni esindajatel on endiselt võimalik riigi juhtimises osaleda ja kaasa rääkida.