Ida-Virumaa perearstid: inimeste vaimse tervise olukord on katastroofiline

Aprillis saatsid Ida-Virumaa perearstid ja Eesti vaimse tervise ühing (EVTÜ) ühiskirja terviseminister Riina Sikkutile (SDE) ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole (Reformierakond). „Ida-Virumaal võib olukorda pidada katastroofiliseks,“ põrutati pöördumises. 29 perearsti tõid esile, et kui mujal Eestis peab ootama vähemalt kolm-neli kuud, et pääseda psühhiaatri vastuvõtule, siis Ida-Virumaal on psühhiaatriline abi peaaegu kättesaamatu.