EESTLANE USA KÕRBEST | Õpime ameeriklastelt maksustama vahukomme ja kartulikrõpse, mitte leiba, piima ja ravimeid

Pole ka ime. USA maksusüsteem on keerukas, pelgalt föderaalne maksukoodeks on 2652 lehekülge paks, sisaldades üle miljoni sõna. Võrdluseks, piiblis on 788 280 sõna. Lisaks on igal osariigil oma maksud. Enamik ameeriklasi palkab oma närvide säästmiseks spetsialisti, et iga-aastast tuludeklaratsiooni täita.

See, et maksude maksmine ajab vererõhu üles, on eestlastel ameeriklastega ühine. Aga kas on midagi, millest tasuks eestlastel eeskuju võtta?

Lapse karm õppetund

Et maksud käiksid närvidele, ei pea tegelema keeruliste arvutustega ega olema täiskasvanu. Kui mu tütar oli viieaastane, tahtis ta Tuhkatriinu-lego. See oli suur ja helesinine ja … kallis. Täpsemalt maksis 80 dollarit. Kuna igasugu nodi on terve maja niigi täis, otsustasid lapsevanemad: „Kogu raha ja osta ise.“

Nii algas ühe viieaastase retk 80 dollarini. Ühe dollari haaval. Kui käisime poes, siis pakkusin, et võin talle kommi osta, aga võin talle ka selle summa ulatuses raha anda. Maja eest käbide korjamise eest sai veel ühe dollari. Nii ta üks aasta ja üks kuu hiljem 80 dollarini jõudiski.

Kõik vanavanemad nii siin- kui ka sealpool ookeani nõretasid kahjutundest ja pakkusid mitmel korral rahalist annetust. Teatasin, et ärgu nad luhvtitagu oma sajalisi enneaegu, sest karmim õppetund on alles ees. Kui 80 dollarit koos ja aeg mänguasjapoodi minna, oli ka aeg veelgi karmimaks õppetunniks. Maksud.