INTERVJUU | Tõusev täht An-Marlen: ma poleks täna siin, kui poleks viitsadat hetke, kus mõtlesin, et minust ei saagi lauljat

Ingel Marlen Mikk (24) tervitab mind laia naeratuse ja sooja kallistusega. Meie viimasest kohtumisest on möödas pea viis aastat. Kui viimati jagasime koos selgitusi, miks me ikka ja jälle õigeks ajaks kooli ei jõua, siis nüüd kohtun ma hoopis An-Marleniga. Aastatepikkune töö on vilja kandnud ning Inglist on sirgunud andekas laulja ja laulukirjutaja, kes on viimasel viiel aastal pühendunud soolokarjäärile ning avaldab peagi oma esimese albumi.