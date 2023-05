JUHTKIRI | Parem praegu aidata kui pärast surnut äratada

Küllap renoveeritud tänavatel, kui need ükskord valmivad, ongi parem kõndida või sõita. Aga on veel üks probleem, mida kirjeldas eilse Delfi Ärilehe reportaaž „Tee-ehitus on ajanud ettevõtted pankroti äärele“. Kas selles tulevases linnaruumis jääb tallinlastele ja linna külalistele peamiselt jalutamise rõõm või leidub ka kohvikuid-restorane-kauplusi, kuhu sisse astuda?