ANALÜÜS | Isamaa esimeheheitluses vahetatakse kartlikke pilke. Kellele noogutavad Seeder ja „omanik“?

Parteis on nii tema tuliseid pooldajaid kui ka neid, kes on vaikselt küsinud, kas ambitsioon, reiting ja valimistulemus ei peaks ikka natuke suuremad olema. Kuna Isamaa on isegi väikse erakonnana nautinud valitsuskoalitsioonide moodustamise ajal mitu korda kaalukeele rolli, siis on viimati mainitud keelt pigem hammaste taga hoidnud.