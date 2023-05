Leon Glikman: mitte ainult maksumuudatused! Koalitsioonileppe elluviimine pöörab õigussüsteemi pea peale

Pigem saaks seda üllitist võrrelda õigusreformi käigus hüljatud nõukaaegse riigikeskse halduskaristuste süsteemiga, kus hirmu külvaval ametnikul oli peaaegu piiramatu võim õigusteta alama üle. Vahepeal tekkis lootus, et vähkkasvajasarnasest eelnõust on lõpuks võitu saadud, ent kahjuks ilmnes, et see on oma siirdeid edasi kandnud.