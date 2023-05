FOTOD | Mikkeli muuseumis avati Tiit Pruuli meremaalide näitus

Väljapanekul esitatud valik tutvustab meremaali läbivaid teemasid, nagu sadamad, laevad ja purjekad, inimene vastamisi merega, kunstnike loomingulised reisid, meri loodusvaatena ning abstraktses vormikeeles. „Meri on oma muutliku näoga olnud kunstnikele lõputu inspiratsiooniallikas. Aga mitte ainult kunstnikele. Igaüks, kes vaatab seilavaid laevu, lainete loksumist või möllavat tormi, tajub midagi erilist. See võimalus on meil ka merekunsti nautides. Seepärast ma seda kogungi,“ toob kunstikoguja Tiit Pruuli välja, mis teda meremaalide juures paelub.

Näituse kuraatori Kadri Asmeri sõnul hõlmab Tiit Pruuli enam kui 400 teosest koosnev mitmekülgne kunstikogu eri perioodide ja kunstnike loomingut. „Seal on nii kunstiajaloo kuulsuste kui ka asjaarmastajate töid, mis annavad kinnitust, et erakogu kujunemise taga on kollektsionääri puhas kiindumus mere vastu. Meremaali ajalukku süvenedes näeme, et teostes on nii intriigi kui ka ajastu peegeldusi, ja see tõuseb selgelt esile ka Pruuli kogu tervikpildis,“ märkis Asmer.