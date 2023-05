Rein Toomla: niisugune ongi põhiseaduslik kriis? Kohe tuleb meelde Pullapää

Põhiseaduslik kriis on keeruline nähtus, kus põrkub kokku erinevate valitsusinstitutsioonide tegevus, kusjuures kõik need institutsioonid tegutsevad heas usus, et just nendel on õigus ja teised eksivad. Sellise käitumise aluseks võivad olla ebakõlad seaduste vahel, mis võimaldavad erisuguseid tõlgendusi.