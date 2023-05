Edgar Kaskla: abieluvõrdsusega saavutame just sellise ühiskonna, mis Medvedevi kartma ajab

Illiberaalne demokraatia on fantaasia. Liberaaldemokraatia on seni ainus viis, mille kaudu leida mingit tasakaalu enamuse valitsemise ja vähemuse õiguste vahel. Süüdistada ei saa euroliitu. Liberaaldemokraatia on välja kujunenud sel moel enam kui viimase 120-175 aasta jooksul. Selle järgi peaksid kõik demokraatiad tunnistama vähemuste õigusi elada nii nagu soovivad senikaua, kui väljaspool kogukonda see midagi ei sega ega muuda.