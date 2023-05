MÄLUPANK | EKI ekspert: nüüd hoogustub väiksemate keelte võitlus elu ja surma peale

Mida lihtsam on omandada suurkeeli, seda rohkem rääkijaid need saavad. Aga väiksemad keeled...

Seni on pigem vähe teadvustatud, et ChatGPT ilmumine tähendas kõige muu kõrval ka revolutsiooni automaatse tõlkimise tehnoloogias. Sedalaadi digimasinad (erialakeeles suured keelemudelid – see termin tasub meelde jätta) suudavad tekste tõlkida hüppeliselt täpsemalt kui mistahes senised masintõlkerakendused.