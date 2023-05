JUHTKIRI | Eesti 200 määris ennast tavaliseks parteiks

Johanna-Maria Lehtme skandaal andis eriti valusa obaduse ütlusele „Eesti on nii väike riik, et siin tunnevad kõik kõiki“. Võib-olla tunnevadki, aga igatahes ei takista asjaolu, et vahetu teadmine ühest või teisest Eesti inimesest pole tihti kaugemal kui tuttava tuttav, kitsede sattumist kärneriks.