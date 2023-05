Põhja-Itaalias sadas kahe päeva jooksul poole aasta vihmanorm. Osa alade kaardid enam ei kehti

Emilia Romagna maakonnas Ronta mägikülas oma kodu ees seisev Ivana Casadei arvab, et ta on õnnega koos. „Vesi jõudis ainult meie aeda,“ ütles 61-aastane Casadei. „Aga naabrite kodu hävis, nii et nad elavad praegu meie juures. Kokku on meid kaheksa inimest ja viis koera.“