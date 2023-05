KAART | Ukraina vasturünnak käib Bahmutist paari kilomeetri kaugusel. Venemaa uus eesmärk on Tšassiv Jar

Ehkki Ukraina relvajõudude sõnul on Venemaa teated Bahmuti vallutamisest ekslikud, tunnistavad ka ukrainlased, et linna edelaosas nende kätte jäänud tööstushooned moodustavad asulast ainult tillukese osa. Maavägede ülema Oleksandr Sõrskõi sõnul ei muuda see linna senist kaitsmist siiski mõttetuks ja olukorra muutudes loodavad Ukraina väed Bahmutisse naasta.