PÄEVA TEEMA | Kertu Birgit Anton: jätame õlitehase käivitamata! Sääst tuleb üüratu

Igaühel, kes on kunagi maadelnud mõne keeruka haigusega, on kogemusi ravimi kõrvaltoimetega. See on see olukord, kus ühe vaeguse leevendamisega tekib teisi: nahk hakkab kuivama, isu kaob või süda läheb pahaks. Kõrvaltoimed, mida pole pahatihti ette näha, võivad ravimi kasuliku mõju sootuks ära nullida.