Toomas Jürgenstein: kas pole vastuoluline toetada kooseluseadust ja näha samas homoseksualismi ebamoraalsena?

Olgu alguseks öeldud, vaistlikult mulle ei meeldi sõna abieluvõrdsus, see tundub ühe nüansirikka ühenduse natuke vägivaldselt sirgeks sikutamisena. Aga ma olen seda meelt, et on saabunud aeg, et Eesti Vabariigis saaksid abielluda ka samast soost inimesed.