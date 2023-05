JUHTKIRI | Hüvitis tervenevale töötajale on hea mõte

Põhimõtteliselt oleks tegu väga tervemõistusliku muudatusega. Kui inimene on tervenemise teel, siis aitab võimalus jõukohast tööd teha tal paremini tööturul püsida, rajale tagasi saada. Kindlasti on ravikindlustuse seaduse see osa ajale jalgu jäänud, sest enamikus tänapäeva ettevõtetes ja ametites on võimalik töötaja ajutisi erivajadusi arvestada. Samuti võiksid tööjõupuuduse üle kaeblevad tööandjad olla huvitatud pikemaks ajaks haigeks jäänud töötajatele vastu tulemisest.