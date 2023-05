Fred Kangur: millal üks osa ühiskonnast mõistab, et abielu ei ole ainult laste saamiseks?

Baasnormid on religiooniti erinevad. Need pole universaalsed ja on inimese poolt kirja pandud, seega ka ajas ümber hinnatav.

Inim- ja loodussfäär aeti korduvalt sassi näiteks Eesti taasiseisvumise aegsete riigitegelaste arvamusartklis, milles väidavad, et geipaaride panus meie rahva püsimisse on pea olematu. Esiteks, bioloogia ei tingi paratamatult abielu. Abielu on ühiskondlik konventsioon, et reguleerida paljusid ühiskondlikke ja õiguslikke aspekte. Järglaste saamine on ainult üks aspekt abielust. Erinevate õiguste regulatsioon peaks olema selge ja piisav põhjus, miks tuleks samast soost paaridele võimaldada võrdsed õigused.