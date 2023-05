PÄEVA TEEMA | Sirje Potisepp: maksud sõidavad jälle Lätti! Suhkru maksustamine ei lahenda midagi

Maailma eri nurkades on võimalik leida mõjuvat tõendusmaterjali, mis näitab, et karastusjookidele kehtestatud maksud on kaasa toonud pigem ettekavatsematuid tagajärgi, kui teinud midagi head tervishoiu vallas. Vaesed vaesuksid veel enam, riigi niigi kõrge inflatsioon suureneks ja valijate rahulolematus kasvaks. Tarbijad leiavad endale kiiresti sobivad alternatiivid, mistõttu suureneb ka piiriülene kaubandus. Meil on juba alkoholaktsiisi tõstmise näol väga ilmekas näide sarnasest olukorrast olemas.