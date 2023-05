DELFI UKRAINAS | Poeet ja ajakirjanik Valeri Hait: koletisliku agressiooni algusest saadik on Eesti end mitu korda teistest varem ilmutanud

Hait oli vaimustatud ja tänas Eestit unikaalse solidaarsusaktsiooni eest. Raskel ajal ei kartnud Eesti muusikud Odessasse sõita. Valeri Hait juhtis tähelepanu, et esimest korda sõidavad sõja ajal välisriigi kunstnikud Ukrainasse ja just Odessasse, mida samuti pommitatakse.

„Koletisliku agressiooni algusest saadik on Eesti end mitu korda teistest varem ilmutanud Ukraina abistamise mõttes. Väike riik, kuid see valmisolek, soov aidata, mõistmine, sõprus…“ väljendas ta vaimustust.

Ta märkis ka, et muusika ja kultuur on vahendid, mis võidavad agressiooni, vihkamise, surma ja sõja. Muusika suudab aidata ületada raskusi ja saavutada võidu. „Veel kord: braavo, Eesti, braavo, Meelis Kubits! Rahu kõigile! Ma arvan, et see on varsti käes.“