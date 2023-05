Kui eestikeelsele osale on tegu suure vapustusega ja ilmselt sündmusega, mis väärib 2023. aasta lõpus aasta skandaali tiitlit, siis venekeelsetest elanikest läks see paljuski mööda. Eelmine nädal oli Lehtme asjas kulminatsioon ning päädis Eesti 200 märtsikuiste valimiste faktilise esinumbri kadumisega riigikogust ja ilmselt võib juba öelda, et ka Eesti avalikust elust. Mulle helistas siis üks venekeelne kolleeg ja küsis: „Kas sa tead, kes on Lehtme? Oled sa sest värgist midagi kuulnud?“