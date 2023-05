Öelge üks roog, mida peaks gruusia söögikoht teie arvates pakkuma. Veame kihla, et 99% nimetab esimesena šašlõki, sisuliselt eesti rahvusroaks (vähemalt suviti) muutunud lihavarda. Üldiselt on see õige vastus. Aga mitte alati. Lendav Maaler on gruusia restoran, kuid šašlõkki ei pakuta seal palakestki.