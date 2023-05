KULTUURIBIIT | Näitleja Jaune Kimmeli playlist

Jaune räägib oma suhtest muusikasse ja muusikavalikust nii (kuulata saab ka siit):

„Muusika ongi elu osa. Vaevalt, et teispoolsusesse läinud inimesed muusikat kuulevad. Kui ma räägin muusikast, siis selle all mõtlen ma ka kella tiksumist, automüra (oi kui erinevatel hertsidel neid igapäevaselt vurab), linnulaulu, merekohinat, lumekribinat – ühesõnaga on maailma muusikaareen lõputu!

„Robin Hoodi“ suvelavastuses tegeleb just minu tegelane looduse ja kõrgemate jõudude kuulamisega veetilkade ja tuuleiilideni välja. Seepärast on paslik alustada muusikaga, mis on täiesti tasuta, igal pool olemas. On iga inimese enda teha, kas ta ainult kuuleb või ka päriselt kuulab. Selleks ongi head jalutuskäigud, kus kõrgendatud tähelepanuga saab eraldada erinevaid helisid. Muusikakoolis käies oli see muusikaajaloo tunnis lausa üks eraldi ülesanne, mille eest sai hinde.“

Georg Friedrich Händel - SARABANDE

Siin tasub kuulata iga pilli oma käiku. Tekitab tahtmise väga sügavalt sisse ja välja hingata.

A. Vivaldi – La Follia

Väga sarnane, kui järjest kuulata. Tänapäeva eurovisionisõltlastel peaks kõrvad kohe hüüdma, et see on ju plagiaat, aga mõelge, mis aeg siis oli, kui plagiaadid veel „moes“ ei olnud! See on muusika võlu – sul on oktaav ja paiguta siis neid intervalle ja akorde erinevatesse tempodesse ja tugevustesse!

Океан Ельзи – Обійми

Hüpe tänapäeva, mis sest, et muusikavideo avaldati juba aastal 2013. Paraku on kümme aastat hiljem ühel vennikesel näpud sügelemas ajalooliste piiride taastamise järele.

Too muusikavideo on filmitud tuntud ja tunnustatud režissööri Howard Greenhalghi poolt, kes alguses naeris välja, et kuskil on Ukraina, kes soovib tulla loole videot filmima, kuid pärast selle kuulamist muutis ta kohe meelt.

(allolevalt YouTube'i lingilt saab kuulata järjest kogu muusikavalikut)

Juniore – Ah bah d’accord!

Je parle un peu français, aga mulle meeldib väga prantslaste muusika! Kingad jalast ja tänavakividele tantsima selle looga!

EGOPIUM – Petrunko