FOTOD | Heljo Männi luigelaul. Rahva Raamatus esitleti dokumentaalset ajalooromaani „Punane põrgu“

Heljo Männi „Punane põrgu“ on ehe ajaloolis-elulooline dokumentaalromaan. Raamatu peategelaseks on kunagine poliitvang Illi, kes oli Heljo Männi täditütar. Illi andis oma eluõhtul kirjanikule üle ajastutäpsed ja detailirikkad mälestuskillud nii enda kui saatusekaaslaste „teekonnalt maailma otsa“, et kirjanik neist koos enese mälestustega ajastu panoraampildi kokku paneks.