Eduard Odinets: käes on ajalooline hetk! Aga ainult siis, kui oma kaardid õigesti mängime...

Pärast esimest lugemist tuleb selle eelnõuga edasi liikuda: koguda muudatusettepanekuid, kaasata huvirühmasid, arutada ja lõpuks vastu võtta. Ma tõesti loodan, et riigikogu praegune koosseis teeb need sammud, et Eestist saaks oluliselt võrdsem ja hoolivam riik. Riik, millest mina unistan. Riik, kus hoolitakse kõigist ja kus kõigil on õigus armastusele ja õnnele sõltumata nende soost, rahvusest, vanusest, seksuaalsest sättumusest, veendumustest ja paljudest teistest tunnustest, mis meid üksteisest eristavad.