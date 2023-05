Jaanus Riibe: Reformierakond on paanikas, sest nende toetus kukub kivina ja rahva pahameel avaldub igal sammul

Reformierakonna fraktsiooni juht Pärtel- Peeter Pere sõnul peegeldub olukord linnavolikogus Mihhail Kõlvarti otsustamatus ja suutmatus teha valikuid. Kogu arvamus peegeldab pigem paanikat Reformierakonna sees ja näib, et ka fookus on paigast ära läinud. Eesti riigi majandus kahaneb, maksutulud vähenevad, sündivus on rekordmadal ja samal ajal planeeritakse Reformierakonna tagatubades üha uusi maksutõuse.