Käesolevaga juhin teie tähelepanu järgmisele.15. augustil 2021 vallutas Taliban Afganistani pealinna Kabuli. Alates sellest kuupäevast on Taliban jahtinud afgaane, kes on töötanud ühe või mitme NATO liikmesriigi või välisriigi organisatsiooni heaks. Et Talibani käest pääseda, lähevad need inimesed oma peredega peitu või vahetavad regulaarselt elukohta. See ei puuduta mitte ainult täiskasvanuid, vaid ka lapsi, kes peavad kasvama hirmuvalitsuse all.